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Общество

Жители Псковской области могут присоединиться к Всероссийскому спортивному фестивалю

23.01.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут принять участие в мероприятиях Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия». Фестиваль является частью Всероссийского проекта «Многодетная Россия», который проводится в соответствии с реализацией событийного календаря Десятилетия детства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья - сильная Россия» Фестиваль представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни.

Основные мероприятия фестиваля: 

1. Онлайн-конкурс видеороликов «Спортивный движ» на сайте проекта многодетные-семьи.рф. Семьи снимают креативные видеоролики о совместных спортивных занятиях, пропагандируя активный образ жизни и командный дух. Лучшие работы будут награждены и опубликованы на официальных платформах проекта.

2. Онлайн-конкурс фотографий «Моменты спорта» на сайте проекта многодетные-семьи.рф. Участники запечатлевают яркие и вдохновляющие моменты семейных спортивных мероприятий, показывая силу, единство и радость активного образа жизни. Лучшие снимки будут представлены на выставке.

3. Семейный забег «Многодетная миля». 

4. Акция «Мы в спорте» на сайте проекта многодетные-семьи.рф. Участники создают семейные видеоролики о занятии спортом, о совместном посещении спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации и размещают в социальных сетях с хэштегами #МногодетнаяРосссия #мывспорте #спортивныйдень.

Финал Всероссийского спортивного фестиваля «Многодетная Россия»пройдет в октябре в Москве на одной из центральных площадок страны с участием заслуженных спортивных деятелей. Участниками станут многодетные семьи (родители и дети) и активные участники мероприятий проекта.

Отметим, семьи Псковской области также могут стать участниками Форума многодетных семей, который пройдет в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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