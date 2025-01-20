ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании «МФК "Арфа"» и «Просторы здоровья» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.
Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта, пишет РИА Новости.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.