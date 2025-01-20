Общество

ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании «МФК "Арфа"» и «Просторы здоровья» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.

«ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта, пишет РИА Новости.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.