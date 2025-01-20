Общество

Впервые все муниципалитеты области примут участие в играх Лиги дебатов «Истина»

165 команд подали заявки на участие в региональной Лиге дебатов «Истина». Проект, реализуемый Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, отмечает первый юбилей максимальным охватом – впервые свои силы попробуют школьники всех без исключения районов и округов, включая Псков и Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Региональный проект, получивший пять лет назад грант на развитие, начинался с 40 школьных команд. В новом сезоне от одного только Пскова поступило больше заявок – теперь на проведение муниципального этапа в областном центре потребуется не меньше двух недель.

«Мы видим неподдельный интерес детей к нашей игре, и это вдохновляет нас двигаться дальше. Для многих ребят Лига дебатов стала не просто соревнованием, а настоящей школой жизни, где они учатся отстаивать свою точку зрения и уважать мнение других. У некоторых команд за пять лет появились свои традиции, ритуалы в подготовке и даже талисманы, которые приносят им удачу. Особенно ценно, что выпускники не забывают Лигу – они помогают новичкам и уже в качестве наставников передают свой опыт, поддерживают команды, в которых когда-то сами начинали», - рассказала автор проекта, советник заместителя председателя Собрания – куратора Молодёжного парламента Юлия Лысова.

Традиционно игры пройдут в двух возрастных категориях – среди учеников 8-9 классов и 10-11 классов. Разработкой интересных и актуальных тем для дебатов сейчас заняты члены Молодёжного парламента. Они же активно участвуют в формировании графика игр муниципального этапа, контактируют со школьными командами и их наставниками, при необходимости проводят мастер-классы. Для эффективной подготовительной работы за каждым членом Молодёжного парламента закреплено отдельное муниципальное образование.

Первые игры запланированы уже на конец января. Одновременно с подготовкой муниципального этапа проходит обсуждение возможности проведения Супер кубка Лиги дебатов «Истина» с участием команд Северо-Западного федерального округа. По словам Юлии Лысовой, после презентации псковского проекта на заседании Совета Молодёжных парламентов СЗФО несколько субъектов провели пробные игры и получили положительную обратную связь от образовательных организаций. «Есть надежда, что юбилейный сезон будет ознаменован не только рекордным количеством областных команд, но и проведением межрегиональных дебатов», - поделилась советник заместителя председателя Псковского областного Собрания.

«Лига дебатов – это уже не просто проект, а большая, дружная многодетная семья, в которой любят и слышат каждого! Здесь не боятся ошибок, потому что каждая игра – это новый шаг к уверенности, новым знаниям и настоящим друзьям. Мы гордимся тем, что создаем пространство, где школьники могут расти, развиваться и чувствовать себя частью чего-то большого и значимого», - оценила итог пятилетней работы Молодёжного парламента над проектом Юлия Лысова.