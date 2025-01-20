Общество

За звание «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове поборются 49 человек

Торжественное открытие муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» состоялось в центре образования «Псковский педагогический комплекс» 24 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В конкурсах примут участие 49 педагогов, за звание «Лучший учитель» будут соревноваться 24 кандидата, а в номинации «Лучший воспитатель» — 25 конкурсантов.

Свое приветственное слово высказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«Мы все говорим о том, что конкурсы профессионального мастерства - это очень важная ступень, в первую очередь, в нашем с вами профессиональном развитии. И мне кажется, тот человек, который нашел в себе смелость сделать этот шаг и решить: "Я буду участвовать, буду развиваться, буду двигаться вперед", это уже дорогого стоит. Мне кажется, что конкурсы профессионального мастерства не только создают возможности для личностного роста, но и неким образом формируют определенные взаимоотношения между вами как профессионалами, создают профессиональную команду учителей города Пскова», - отметил Геннадий Иойлев.