Общество

Каждый день покорять новые вершины пожелал студентам Александр Котов

Студенчество – интересный, активный и очень важный этап жизни, связанный с новыми знаниями. Сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своем поздравлении в честь Дня российского студенчества.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Уважаемые студенты, учащиеся, аспиранты!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас Днём российского студенчества!» - сказал председатель.

Александр Котов подчеркнул, что студенчество – интересный, активный и очень важный этап жизни, связанный с новыми знаниями, невероятными открытиями и прогрессивными идеями.

Ваша энергия и инициатива – это огромный ресурс, который должен быть направлен на то, чтобы сделать окружающий мир ярче и лучше, а нашу страну – успешнее и богаче.

Безусловно, студенческие годы – это не только напряжённая учёба, но и период самопознания, поиска своего пути, формирования личности, это время безграничных возможностей, отметил Александр Котов.

«Уверен, всё, что вы приобретаете сегодня, останется с вами на всю жизнь и поможет достичь всех поставленных целей. Будьте смелыми, целеустремленными, готовыми каждый день покорять новые вершины, и тогда у вас обязательно всё получится. Здоровья, счастья, успехов в учёбе и во всех добрых начинаниях!» - завершил председатель.