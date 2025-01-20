Общество

Покупка и продажа подержанного смартфона: правила, которым нужно следовать

На вторичном рынке товаров можно найти множество подходящих предложений о покупке и продаже техники по доступным ценам. О том, как покупать и продавать подержанные смартфоны, рассказал руководитель проектов МегаФона по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

Фото здесь и далее: МегаФон

«Процесс подготовки телефона к продаже состоит из нескольких простых, но важных шагов. В первую очередь убедитесь в том, что вы уже перенесли всю необходимую информацию на другое устройство или в облачное хранилище. Следующим этапом будет выход из своей учетной записи, так как это необходимо для защиты вашей конфиденциальности. Далее требуется извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать eSIM в настройках смартфона. Завершающим этапом перед продажей телефона будет его сброс до заводских настроек. Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их», - рассказал Никита Зубков.

При покупке подержанного устройства также есть определенные правила, которым стоит следовать. Определившись с моделью телефона, стоит выбрать продавца с оптимальным по цене и качеству товаром. Нужно изучить отзывы о нем, проверить его рейтинг, а затем договориться о встрече.

«Если вы нашли магазин с подержанными устройствами, то сделайте аналогичную проверку. Товар также стоит тщательно проверить перед покупкой. Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства. Для телефонов от компании Apple можете проверить серийный номер (IMEI). Введите его на сайте IMEI.info и убедитесь, что устройство не внесено в черный список операторов или не было утеряно», - отметил Никита Зубков.

И напоследок эксперт советует проверить, удалил ли предыдущий владелец свою учетную запись и данные. «Если вас все устроило, то можно смело приобретать устройство. Эти несложные советы помогут вам быстро и безопасно приобретать и продавать гаджеты», - заключил эксперт.