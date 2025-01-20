Покупка и продажа подержанного смартфона: правила, которым нужно следовать

На вторичном рынке товаров можно найти множество подходящих предложений о покупке и продаже техники по доступным ценам. О том, как покупать и продавать подержанные смартфоны, рассказал руководитель проектов МегаФона по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.
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«Процесс подготовки телефона к продаже состоит из нескольких простых, но важных шагов. В первую очередь убедитесь в том, что вы уже перенесли всю необходимую информацию на другое устройство или в облачное хранилище. Следующим этапом будет выход из своей учетной записи, так как это необходимо для защиты вашей конфиденциальности. Далее требуется извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать eSIM в настройках смартфона. Завершающим этапом перед продажей телефона будет его сброс до заводских настроек. Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их», - рассказал Никита Зубков.
При покупке подержанного устройства также есть определенные правила, которым стоит следовать. Определившись с моделью телефона, стоит выбрать продавца с оптимальным по цене и качеству товаром. Нужно изучить отзывы о нем, проверить его рейтинг, а затем договориться о встрече.
И напоследок эксперт советует проверить, удалил ли предыдущий владелец свою учетную запись и данные. «Если вас все устроило, то можно смело приобретать устройство. Эти несложные советы помогут вам быстро и безопасно приобретать и продавать гаджеты», - заключил эксперт.