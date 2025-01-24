Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Итоги 2024 Псковские медиа
Отпечаталось В сердце
Банная церемония «Русские напевы»
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Платное лечение
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
100 самых Влиятельных псковичей
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
 
 
 
ещё Общество 24.01.2025 16:120 Псковскую команду КВН пригласили в три телевизионные лиги 24.01.2025 19:540 За школьный буллинг предлагают привлекать к ответственности 24.01.2025 19:380 Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Грозном товарища 24.01.2025 19:150 Старт конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.01.2025 18:400 Воздушные гавани продолжат обновлять по нацпроекту 24.01.2025 18:180 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025 10:301 Электричество по лимиту 24.01.2025 13:130 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 20.01.2025 16:080 Настоящая зима в Псковскую область может прийти в феврале 20.01.2025 17:471 Рейтингомер: рокировки во власти, клевета с продолжением и подстава от госмедиахолдинга
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

За школьный буллинг предлагают привлекать к ответственности

24.01.2025 19:54|ПсковКомментариев: 0

В законодательстве могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» подростковой травли.

Количество случаев травли среди подростков в образовательных учреждениях продолжает расти. За 2024 год судами было рассмотрено более 1800 таких дел. Со случаями буллинга сталкивается 75 процентов подростков.  Часто травля сопровождается физическим и моральным насилием над жертвой. 

Сегодня детская травля с причинением телесных или психических страданий подпадает под статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Статьи могут быть достаточно серьезные, как, например, оскорбление по национальному признаку, хулиганство, повлекшее вред физическому или психическому здоровью, а также насильственные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, пишет  «Парламентская газета».

«Однако чем серьезнее предъявленные обвинения, тем более внимательно рассматривают суды имеющиеся доказательства. С доказательной базой как раз чаще всего и возникают проблемы», — отметил 23 января на заседании в Общественной палате член комиссии по защите семьи детей и традиционных ценностей Сергей Шувалов. Он рассказал, что почти по всем делам, связанным с буллингом, приговоры вынесены, когда имели место избиения, которые легко доказать. «А ведь основная опасность буллинга кроется даже не в  физическом, а именно в моральном насилии над жертвой. В доказывании этого факта как раз и возникают большие трудности», — считает эксперт.

Первой инстанцией, которая должна определить признаки буллинга в детском коллективе, является учитель, который и без того перегружен школьной текучкой. В случае установления такого факта учитель обязан написать представление в комиссию по делам несовершеннолетних, и там уже принимается решение о постановке такого подростка на учет в полиции.

«Беда в том, что на сегодняшний день не существует четких критериев, какие действия можно считать травлей и кого считать ее организатором. Кроме того, определять, попадают ли те или иные действия подростков под статьи, должен все-таки не учитель, а человек, имеющий юридическое образование. Увы, даже в комиссиях по делам несовершеннолетних таких людей единицы», — рассказала на совещании в Общественной палате член общественного совета при президенте по защите прав ребенка Людмила Виноградова.

«Очевидно, что для пресечения и профилактики буллинга нужна надежная законодательная основа», — отметил в комментарии «Парламентской газете» председатель Совета отцов, депутат Александр Спиридонов. В ближайшее время он намерен направить свои поправки в законодательство о буллинге.

«Помимо  понятия «организатор травли»,  в законодательство необходимо внести понятие «наблюдатель». Это касается подростков, которые снимают избиение сверстников на видео, а после выкладывают это в Сеть», — пояснил Спиридонов. Он отметил, что такое поведение сродни соучастию и наносит серьезный вред подростковой психике. Выявлять склонных к деструктивному поведению и проявлению жестокости детей, по мнению депутата,  будет проще, если ввести в образовательных учреждениях  оценку по поведению. «Эта мера давно назрела и ее также необходимо узаконить», — считает Спиридонов.

В особо тяжелых случаях, когда отмечено неоднократное участие в буллинге, следует разрешить помещать организаторов в  спецучреждения, понизив возрастную планку», — добавил депутат.

С такой точкой зрения согласен и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее в пресс- центре «Парламентской газеты» он отметил, что появление в законодательстве понятия «организатор травли» позволит применять меры воздействия на детей — участников буллинга. «Сейчас привлечь к ответственности подростков за такие действия затруднительно, особенно если они не достигли 14 лет«, — подчеркнул Артем Метелев.

По мнению ведущего научного сотрудника института имени Сербского Льва Пережогина, важно помнить, что психика в подростковый период очень хрупкая. «Психологические травмы в этом возрасте могут кардинально изменить личность и привести к непоправимым последствиям», — отметил эксперт. По его убеждению, в особом подходе в такой ситуации нуждается как жертва буллинга, так и другие его участники.

В этом вопросе большую помощь могут оказать комиссии примирения, куда обязательно должны входить детские психологи, юристы, специалисты по конфликтологии. Такие комиссии уже успешно действуют в Тамбовской и Калининградской областях. «В идеале такие институты должны работать в каждом регионе, но создавать их в приказном порядке было бы неверно. Прежде необходимо наработать соответствующий опыт, на федеральном уровне создать методические рекомендации для таких комиссий», — считает Сергей Шувалов. Он добавил, что площадкой для наработки  опыта по профилактике буллинга может стать конкурс школьных коллективов «Школа без обид», который пока проводится экспериментально, а в следующем году станет общефедеральным.

Теги: #буллинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 187 человек
24.01.2025, 20:070 В Татьянин день в Пскове организуют «Зачётный студзабег» 24.01.2025, 19:540 За школьный буллинг предлагают привлекать к ответственности 24.01.2025, 19:380 Псковские росгвардейцы почтили память погибшего в Грозном товарища 24.01.2025, 19:240 Уголовное дело могут возбудить в отношении директора ФК «Псков», премировавшего себя почти на 0,5 млн рублей
24.01.2025, 19:150 Старт конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.01.2025, 19:000 Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади 24.01.2025, 18:440 В «Михайловском» рассказали историю о Пушкине и зайце 24.01.2025, 18:400 Воздушные гавани продолжат обновлять по нацпроекту
24.01.2025, 18:240 Житель Псковского района получил срок за удар по голове собеседника кухонным топором 24.01.2025, 18:180 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях. ВИДЕО 24.01.2025, 18:000 Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России 24.01.2025, 17:480 Более 280 га пляжных территорий планируют восстановить после ЧП с танкерами
24.01.2025, 17:350 В Пскове состоялось заседание Совета облсовпрофа с участием секретаря ФНПР 24.01.2025, 17:190 Более 300 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение и переобучение за 2024 год 24.01.2025, 17:130 «Пастырь»: очистит ли святая вода души? 24.01.2025, 17:050 Движение транспорта ограничат на улице Некрасова в Пскове с 27 января
24.01.2025, 16:581 «Дневной дозор»: 10 лет спустя. Эффективно ли сработала программа капремонта домов? 24.01.2025, 16:530 Покупка и продажа подержанного смартфона: правила, которым нужно следовать 24.01.2025, 16:390 Игоря Иванова предложили переизбрать на пост главы Псковского облсовпрофа 24.01.2025, 16:330 Дорога в гдовскую деревню Блянск не соответствует требованиям законодательства – прокуратура
24.01.2025, 16:320 Подросток-закладчик из Пыталово вовлек в преступление малолетнего и сядет на пять лет 24.01.2025, 16:290 Образовательный центр «Машиностроение» хотят создать в Великих Луках 24.01.2025, 16:230 В Псковской области почти 5 тысяч саженцев запрещены к ввозу на территорию РФ 24.01.2025, 16:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 января
24.01.2025, 16:120 Псковскую команду КВН пригласили в три телевизионные лиги 24.01.2025, 16:070 До +3 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 25 января 24.01.2025, 15:590 Жителей Пскова призвали сообщать о некорректной работе светофоров 24.01.2025, 15:560 Бесплатный облепиховый чай получат все Татьяны в изборском музее 25 января
24.01.2025, 15:440 Обзор крипторынка: указы Трампа, листинг Not Pixel и токен в честь Жириновского 24.01.2025, 15:430 Педофила заключили под стражу в Дедовичах 24.01.2025, 15:360 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox? ВИДЕО 24.01.2025, 15:280 Четыре человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе
24.01.2025, 15:260 Военно-патриотический проект к 80-летию Победы представили в псковском музее 24.01.2025, 15:230 За звание «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове поборются 49 человек 24.01.2025, 15:130 Великолукские единороссы провели ко Дню студента интеллектуальную викторину 24.01.2025, 15:080 МегаФон и БЮРО 1440 договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету
24.01.2025, 15:040 МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram 24.01.2025, 14:500 Пляжи Анапы после разлива мазута восстановят к лету 2026 года 24.01.2025, 14:480 Молебен проходит в Троицком соборе Пскова в преддверии Дня студента 24.01.2025, 14:450 Впервые все муниципалитеты области примут участие в играх Лиги дебатов «Истина»
24.01.2025, 14:310 Ход СВО, ликвидацию последствий разлива мазута и инаугурацию Трампа россияне считают наиболее важными событиями последней недели — опрос 24.01.2025, 14:270 Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении 24.01.2025, 14:211 МТС разогнала интернет в псковской столице валенок 24.01.2025, 14:150 Фестиваль КВН пройдет в Пскове 26 января
24.01.2025, 14:100 Игорь Дитрих: Рассматриваем несколько вариантов поддержки ветеранов к 80-летию Победы 24.01.2025, 13:590 ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов 24.01.2025, 13:470 «Локня» и «Юность» победили на соревнованиях по баскетболу в Великих Луках 24.01.2025, 13:370 Ученые предложили поднять экономику с помощью роста зарплат чиновников
24.01.2025, 13:250 Симфонический оркестр даст концерт «Музыка победителей» в псковской деревне Неелово 24.01.2025, 13:220 Lada Granta и Chevrolet столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова в Пскове 24.01.2025, 13:150 Более 25 тысяч студентов обучаются в Псковской области 24.01.2025, 13:130 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия
24.01.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях 24.01.2025, 12:550 Путин готов к разговору с Трампом, заявили в Кремле 24.01.2025, 12:540 Инвесторам в Пскове предлагают площадку для создания банкетного зала 24.01.2025, 12:500 «На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах
24.01.2025, 12:450 Книги об Александре Невском времен войны станут темой лекции в Пскове 24.01.2025, 12:390 Женщин в Пскове приглашают на банную церемонию «Русские напевы» 24.01.2025, 12:370 «Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души? ВИДЕО 24.01.2025, 12:320 Делегация псковского избиркома примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии
24.01.2025, 12:240 Уголовное дело в отношении директора нацпарка «Себежский» вернули в прокуратуру 24.01.2025, 12:090 Великолукский спектакль включен в топ конкурса «Золотой фонд театральных постановок России» 24.01.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox? 24.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 января
24.01.2025, 11:470 Navicon увеличил скорость коммуникации сотрудников благодаря миграции в онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса 24.01.2025, 11:460 Концерт, посвященный Татьяниному дню, пройдёт 24 января в Пушкинских Горах 24.01.2025, 11:380 В 2024 году бесплатное переобучение прошли более 118 тысяч россиян 24.01.2025, 11:350 Фотофакт: Haval оказался в кювете на дороге Писковичи — Задолье
24.01.2025, 11:180 Псковичку задержали за кражу гигиенических средств из магазина на Рижском проспекте 24.01.2025, 11:100 Только 30% псковичей согласны на зарплату в конверте – опрос 24.01.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах 24.01.2025, 10:550 Двое жителей Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан
24.01.2025, 10:470 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях 24.01.2025, 10:370 Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 24.01.2025, 10:310 Зимние заботы 24.01.2025, 10:240 Книгу «Пепел Ланевой горы» презентуют в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru