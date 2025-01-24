Общество

За школьный буллинг предлагают привлекать к ответственности

В законодательстве могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» подростковой травли.

Количество случаев травли среди подростков в образовательных учреждениях продолжает расти. За 2024 год судами было рассмотрено более 1800 таких дел. Со случаями буллинга сталкивается 75 процентов подростков. Часто травля сопровождается физическим и моральным насилием над жертвой.

Сегодня детская травля с причинением телесных или психических страданий подпадает под статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Статьи могут быть достаточно серьезные, как, например, оскорбление по национальному признаку, хулиганство, повлекшее вред физическому или психическому здоровью, а также насильственные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, пишет «Парламентская газета».

«Однако чем серьезнее предъявленные обвинения, тем более внимательно рассматривают суды имеющиеся доказательства. С доказательной базой как раз чаще всего и возникают проблемы», — отметил 23 января на заседании в Общественной палате член комиссии по защите семьи детей и традиционных ценностей Сергей Шувалов. Он рассказал, что почти по всем делам, связанным с буллингом, приговоры вынесены, когда имели место избиения, которые легко доказать. «А ведь основная опасность буллинга кроется даже не в физическом, а именно в моральном насилии над жертвой. В доказывании этого факта как раз и возникают большие трудности», — считает эксперт.

Первой инстанцией, которая должна определить признаки буллинга в детском коллективе, является учитель, который и без того перегружен школьной текучкой. В случае установления такого факта учитель обязан написать представление в комиссию по делам несовершеннолетних, и там уже принимается решение о постановке такого подростка на учет в полиции.

«Беда в том, что на сегодняшний день не существует четких критериев, какие действия можно считать травлей и кого считать ее организатором. Кроме того, определять, попадают ли те или иные действия подростков под статьи, должен все-таки не учитель, а человек, имеющий юридическое образование. Увы, даже в комиссиях по делам несовершеннолетних таких людей единицы», — рассказала на совещании в Общественной палате член общественного совета при президенте по защите прав ребенка Людмила Виноградова.

«Очевидно, что для пресечения и профилактики буллинга нужна надежная законодательная основа», — отметил в комментарии «Парламентской газете» председатель Совета отцов, депутат Александр Спиридонов. В ближайшее время он намерен направить свои поправки в законодательство о буллинге.

«Помимо понятия «организатор травли», в законодательство необходимо внести понятие «наблюдатель». Это касается подростков, которые снимают избиение сверстников на видео, а после выкладывают это в Сеть», — пояснил Спиридонов. Он отметил, что такое поведение сродни соучастию и наносит серьезный вред подростковой психике. Выявлять склонных к деструктивному поведению и проявлению жестокости детей, по мнению депутата, будет проще, если ввести в образовательных учреждениях оценку по поведению. «Эта мера давно назрела и ее также необходимо узаконить», — считает Спиридонов.

В особо тяжелых случаях, когда отмечено неоднократное участие в буллинге, следует разрешить помещать организаторов в спецучреждения, понизив возрастную планку», — добавил депутат.

С такой точкой зрения согласен и председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее в пресс- центре «Парламентской газеты» он отметил, что появление в законодательстве понятия «организатор травли» позволит применять меры воздействия на детей — участников буллинга. «Сейчас привлечь к ответственности подростков за такие действия затруднительно, особенно если они не достигли 14 лет«, — подчеркнул Артем Метелев.

По мнению ведущего научного сотрудника института имени Сербского Льва Пережогина, важно помнить, что психика в подростковый период очень хрупкая. «Психологические травмы в этом возрасте могут кардинально изменить личность и привести к непоправимым последствиям», — отметил эксперт. По его убеждению, в особом подходе в такой ситуации нуждается как жертва буллинга, так и другие его участники.

В этом вопросе большую помощь могут оказать комиссии примирения, куда обязательно должны входить детские психологи, юристы, специалисты по конфликтологии. Такие комиссии уже успешно действуют в Тамбовской и Калининградской областях. «В идеале такие институты должны работать в каждом регионе, но создавать их в приказном порядке было бы неверно. Прежде необходимо наработать соответствующий опыт, на федеральном уровне создать методические рекомендации для таких комиссий», — считает Сергей Шувалов. Он добавил, что площадкой для наработки опыта по профилактике буллинга может стать конкурс школьных коллективов «Школа без обид», который пока проводится экспериментально, а в следующем году станет общефедеральным.