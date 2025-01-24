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Татьянин день — День российского студенчества отмечают 25 января

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. указ президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», текст которого был составлен Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова, пишет calend.ru.

Сам Михаил Ломоносов также сыграл большую роль в учреждении этого российского учебного заведения, за что Московский государственный университет сегодня носит его имя. Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны.

Изначально под московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов было закончено строительство специального здания для университета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная церковь во имя Святой Татианы, которая с тех пор считается покровительницей студентов, и Татьянин день стал официальным университетским днем.

Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но весьма торжественно и пышно. По описаниям современников, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник студенчества — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно.

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

После Октябрьской революции 1917 года вуз был переименован в Московский государственный университет, а сам праздник — в День пролетарского студенчества. Но отмечался он в советское время совсем недолго и был возрожден только в начале 21 века.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более двухсот лет назад, так и сегодня предпочитает отметить свой праздник с размахом. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

В МГУ в честь праздника проходит торжественное заседание, университет отмечает день рождения своей альма-матер, также к этому дню приурочено награждение университетскими премиями им. М.В. Ломоносова и им. И.И. Шувалова профессоров, преподавателей и научных сотрудников за научные работы.

В честь этого праздника в Пскове и области пройдет множество мероприятий, среди них, пример, фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» состоится в Порхове.