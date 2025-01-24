Общество

Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники

Почти треть жителей России (32%) потратили 10-25% своего ежемесячного бюджета за новогодние праздники, а 28% израсходовали от 25% до 50%, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Шестнадцать процентов россиян потратили на праздниках менее 10% от ежемесячного бюджета. У большинства россиян (32%) новогодние праздники "съели" от 10% до 25% бюджета. Чуть меньше, 28% опрошенных, выделили на празднование 25-50% месячных доходов», - говорится в исследовании.

Согласно опросу, от 50% до 70% бюджета на новогодние торжества потратили 15% респондентов, а десятая часть - более 75% своих ежемесячных средств. При этом чуть больше трети россиян (35%) тратили в основном на подарки, десятая часть - на развлечения: кино, театры, кафе и рестораны.

«Небольшая доля респондентов (7%) отправилась в путешествие. Еще меньше (3%) посвятили праздники полезному отдыху, например, спа-процедурам. Зимние виды спорта, такие как лыжи или коньки, выбрал лишь 1% опрошенных. 17% потратили средства на другие цели, самой частой из которой называли продукты», - уточняется в результатах исследования.

По данным сервиса, 27% респондентов вовсе не тратили деньги на праздничные развлечения, пишет РИА Новости.

В исследовании, которое проводилось с 14 по 22 января, приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.