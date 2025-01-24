Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть хурму

Хурму не рекомендуется есть людям, страдающим преддиабетом, сахарным диабетом и ожирением, так как в ней содержится большое количество сахара, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

«Не стоит забывать, что хурма является наравне с виноградом рекордсменом по содержанию сахара. Людям с преддиабетом, с сахарным диабетом и пациентам с ожирением не рекомендуется более одного плода в день», — сказала Волкова.

Диетолог отметила, что даже при отсутствии каких-либо заболеваний употребление большого количества сахара приводит к брожению в кишечнике, к вздутию, что в свою очередь мешает всасыванию полезных микро- и макронутриентов из пищи, пишет РИА Новости.