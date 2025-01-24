Общество

Врач рассказала о правилах правильного питания при гастрите

Гастрит является одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы, которое встречается в любом возрасте, в том числе, у детей. Важнейшей составляющей лечения данной патологии является правильное питание. О нем 26 января рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники», к.м.н. Елена Бутенко.

Она отметила, что наиболее строгая диета назначается в стадии обострения гастрита, а далее при улучшении самочувствия лечебная диета постепенно расширяется.

«Cамое главное правило, которого следует придерживаться при обострении хронического гастрита и остром гастрите, — употреблять щадящую для желудка пищу. То есть она должна быть кашицеобразной или жидкой по консистенции, легкоусвояемой и не раздражать стенки и без того воспаленного желудка», — объяснила Бутенко.

Исходя из этого, по ее словам, следует исключить из рациона грубую пищу: все грубые волокна, сырые овощи и фрукты, жирное мясо и грубую клетчатку. Также необходимо исключить всё жареное, острое, маринованное, копченое и кислое.

«Готовить можно только способами варки, запекания и на пару. Предпочтительно использовать для приготовления любых блюд духовой шкаф, мультиварку, пароварку. При этом пища не должна быть слишком горячей или слишком холодной, есть можно только теплые блюда. Лучше всего, если блюда будут в жидком или кашицеобразном состоянии», — добавила гастроэнтеролог.

Врач рассказала и о продуктах, которые предпочтительны во время обострения гастрита. В частности, это слизистые супы, ненаваристые и нежирные бульоны, которые обволакивают желудок и помогают снять воспаление. Отварные, паровые, запеченные без корочки блюда из нежирных сортов мяса, птицы, рыбы — именно в таком виде белок лучше усваивается. Также можно есть разваренные каши (овсяную, рисовую, гречневую, манную), приготовленные на воде или с добавлением молока — при хорошей переносимости, — чтобы они были полужидкими. Самое главное — избегать каш быстрого приготовления.

«Также следует включить в рацион кисломолочные продукты низкой жирности — они необходимы, так как нормализуют микрофлору кишечника, способствуя лучшему пищеварению. Отварные или приготовленные на пару овощи: картофель, кабачки, цветная капуста, морковь, брокколи и другие. При этом сырых овощей лучше избегать. Спелые сладкие фрукты и ягоды в виде фруктового пюре, киселей, компотов, желе. Яйца всмятку или в виде омлета на пару. Немного подсушенный белый хлеб», — добавила специалист.

При этом она отметила, что вне обострения гастрита в диете не должно быть очень жестких ограничений. Меню должно быть разнообразное, не следует голодать. Важно питаться небольшими порциями четыре–пять раз в день, чтобы желудок не перегружался, пишут «Известия».

«Сохраняем щадящую обработку продуктов, то есть тушение, варка и запекание остаются основными способами приготовления пищи и вне обострения гастрита. Также стараемся избегать жареного, жирного, маринованного, копченого и острого. Продолжаем есть всё в теплом виде», — отметила Бутенко.