Общество

В России может появиться первое «нейрокладбище»

Ростовский IT-специалист Михаил Марцинюк разрабатывает уникальный проект — «нейрокладбище», позволяющий создавать цифровых аватаров умерших людей. Система, основанная на искусственном интеллекте, будет воссоздавать внешность, голос и манеру общения усопших на основе предоставленной информации. Заявленная цель — сохранить память о близких для будущих поколений. Об этом сообщает издание Donnews (DN).

Идея, возникшая еще в 2012 году, изначально представляла собой веб-сервис для хранения семейных данных. После встречи с представителями западных ритуальных служб Марцинюк получил новый импульс для развития проекта. Сейчас разработка включает создание сайта и мобильного приложения с доступом к информации через QR-коды на символических надгробиях.

Марцинюк планирует начать тестирование пилотной версии в конце 2024 года. Он рассчитывает привлечь около 100 000 пользователей в России, предлагая на начальном этапе услугу за миллион рублей, с последующим снижением стоимости и перспективой бесплатного доступа. Целевая аудитория — предприниматели, блогеры, знаменитости и IT-специалисты, понимающие технологию и не воспринимающие проект как кощунство.

Проект предполагает сбор информации о жизни пользователя путем ответов на 200 вопросов, позволяющих описать его личность и важные события. Возможность создания аватаров известных исторических личностей, например, Пушкина, также рассматривается.

Однако проект подвергся критике со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, который назвал идею «нейрокладбища» бесчеловечной и нарушающей права усопших. Милонов подчеркнул, что подобные практики не соответствуют российским традициям и игнорируют право умерших на достоинство и память.

Марцинюк ответил на критику, подчеркнув важность сохранения истории для борьбы с фальсификацией прошлого, приводя в пример события, связанные с реабилитацией нацизма в некоторых странах.