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Общество

Жертв Холокоста вспоминают 27 января

27.01.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Дата приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года.

Фашистский лагерь массового уничтожения Освенцим (немецкое название — Аушвиц), построенный по специальному приказу Гитлера возле польского города Кракова в 1941 году, — символ жестокости и человеконенавистничества. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Этот концлагерь был самым крупным среди прочих «фабрик смерти». Он и другие концентрационные лагеря должны были, по замыслу фашистского правительства, «решить проблему» с уничтожением «низших рас» на оккупированных территориях.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году, приуроченное к 60-й годовщине освобождения узников Освенцима, открыл 7-й Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма, пишет calend.ru.

«Сегодня день, когда мы чтим жертв Холокоста, союзные державы, чьи войска победили нацизм, и тех смельчаков, кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы спасти других людей», — заявил Аннан. Он также подчеркнул, что «мы не должны проходить мимо случаев возрождения антисемитизма и должны быть готовы действовать против его новых форм. Это обязательство мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии ненависти и дискриминации, где бы они ни появлялись».

На пожелания Кофи Аннана ответил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом. Со словами благодарности он обратился с трибуны к союзным войскам, освободившим пленников из лагерей смерти 60 лет назад.

«Солдаты-освободители из государств антигитлеровской коалиции показали, что человечество способно на добро. Перед лицом безразличия к страданиям других они проявили сострадание. Перед лицом обмана они продемонстрировали смелость и решимость», — сказал Шалом.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йошка Фишер, также присутствовавший на сессии, заявил, что демократическая Германия извлекла уроки из непоправимых ошибок предыдущих поколений немцев, которые привели к чудовищным преступлениям гитлеровского режима.

«Наше прошлое требует от нас бескомпромиссной борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью», — заявил Фишер.

На сессию приехали не только политики, были среди приглашенных и люди, непосредственно пережившие пытки нацистов. Поэтому мероприятие стало поистине историческим. Как сообщалось, проведение такого заседания стало возможным после продолжительных дипломатических усилий Израиля, США, России, Европейского союза и других стран, в результате чего 156 стран поддержали проведение такого мероприятия.

Холокост (от древнегреческого holocaustosis — «всесожжение», «уничтожение огнем») в современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе Холокоста — расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми «неполноценными» расами, представление о «мировом еврействе» как главном враге германской нации. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн. человек. Этот термин получил распространение в 1950-х годах благодаря писателю Эли Визелю, бывшему узником Освенцима.

Холокост оказал серьезное влияние на страны, в которых совершались нацистские преступления. Его последствия глобальны. Семь десятилетий спустя государства-члены несут коллективную ответственность за устранение последствий трагедии, поддержание эффективной политики сохранения памяти, уход за историческими объектами, а также за развитие образования, документации и исследований. Эта ответственность предполагает просвещение о причинах, последствиях и динамике таких преступлений в целях укрепления противостояния молодежи идеологии ненависти. Поскольку геноцид и массовые зверства продолжают совершаться в ряде регионов мира на фоне глобального роста антисемитизма и языка ненависти, задача просвещения еще никогда не была столь актуальной.

Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. На международном уровне к этой дате приурочено проведение Всемирного форума памяти Холокоста. С 2010 года для Международного дня памяти жертв Холокоста ООН определяет конкретные темы.

В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Вы можете его посетить и увидеть все своими глазами, или пройти по музею с виртуальной экскурсией — Экскурсия в Освенцим, лагерь Аушвиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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