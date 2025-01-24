Общество

Жертв Холокоста вспоминают 27 января

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day), являющийся первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Дата приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме 27 января 1945 года.

Фашистский лагерь массового уничтожения Освенцим (немецкое название — Аушвиц), построенный по специальному приказу Гитлера возле польского города Кракова в 1941 году, — символ жестокости и человеконенавистничества. За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Этот концлагерь был самым крупным среди прочих «фабрик смерти». Он и другие концентрационные лагеря должны были, по замыслу фашистского правительства, «решить проблему» с уничтожением «низших рас» на оккупированных территориях.

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году, приуроченное к 60-й годовщине освобождения узников Освенцима, открыл 7-й Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал «нынешнее и будущие поколения» не дать повториться ужасам фашизма, пишет calend.ru.

«Сегодня день, когда мы чтим жертв Холокоста, союзные державы, чьи войска победили нацизм, и тех смельчаков, кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы спасти других людей», — заявил Аннан. Он также подчеркнул, что «мы не должны проходить мимо случаев возрождения антисемитизма и должны быть готовы действовать против его новых форм. Это обязательство мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии ненависти и дискриминации, где бы они ни появлялись».

На пожелания Кофи Аннана ответил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом. Со словами благодарности он обратился с трибуны к союзным войскам, освободившим пленников из лагерей смерти 60 лет назад.

«Солдаты-освободители из государств антигитлеровской коалиции показали, что человечество способно на добро. Перед лицом безразличия к страданиям других они проявили сострадание. Перед лицом обмана они продемонстрировали смелость и решимость», — сказал Шалом.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йошка Фишер, также присутствовавший на сессии, заявил, что демократическая Германия извлекла уроки из непоправимых ошибок предыдущих поколений немцев, которые привели к чудовищным преступлениям гитлеровского режима.

«Наше прошлое требует от нас бескомпромиссной борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью», — заявил Фишер.

На сессию приехали не только политики, были среди приглашенных и люди, непосредственно пережившие пытки нацистов. Поэтому мероприятие стало поистине историческим. Как сообщалось, проведение такого заседания стало возможным после продолжительных дипломатических усилий Израиля, США, России, Европейского союза и других стран, в результате чего 156 стран поддержали проведение такого мероприятия.

Холокост (от древнегреческого holocaustosis — «всесожжение», «уничтожение огнем») в современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе Холокоста — расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми «неполноценными» расами, представление о «мировом еврействе» как главном враге германской нации. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн. человек. Этот термин получил распространение в 1950-х годах благодаря писателю Эли Визелю, бывшему узником Освенцима.

Холокост оказал серьезное влияние на страны, в которых совершались нацистские преступления. Его последствия глобальны. Семь десятилетий спустя государства-члены несут коллективную ответственность за устранение последствий трагедии, поддержание эффективной политики сохранения памяти, уход за историческими объектами, а также за развитие образования, документации и исследований. Эта ответственность предполагает просвещение о причинах, последствиях и динамике таких преступлений в целях укрепления противостояния молодежи идеологии ненависти. Поскольку геноцид и массовые зверства продолжают совершаться в ряде регионов мира на фоне глобального роста антисемитизма и языка ненависти, задача просвещения еще никогда не была столь актуальной.

Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. На международном уровне к этой дате приурочено проведение Всемирного форума памяти Холокоста. С 2010 года для Международного дня памяти жертв Холокоста ООН определяет конкретные темы.

В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Вы можете его посетить и увидеть все своими глазами, или пройти по музею с виртуальной экскурсией — Экскурсия в Освенцим, лагерь Аушвиц.