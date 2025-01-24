Общество

Ремонт крыши начался в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы

Ремонт крыши начался в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы, сообщили в Telegram-канале больницы.

Фото: Островская межрайонная больница / Telegram

В филиале «Красногородский» Островской межрайонной больницы начались активные работы по ремонту крыши поликлиники. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», направленного на повышение качества медицинских услуг и улучшение инфраструктуры здравоохранения в регионах.

Старое покрытие уже долгое время требовало ремонта и данный проект позволит не только устранить существующие проблемы, но и повысить уровень безопасности и удобства.

В рамках текущего ремонта планируется полная замена кровельного покрытия, будут проведены работы по выявлению и устранению источников протечек. Также будет произведено усиление стропильной системы для повышения долговечности и устойчивости конструкции.

«Работы по ремонту крыши поликлиники в филиале «Красногородский» — это важный шаг на пути к модернизации системы здравоохранения», - отметили в больнице.