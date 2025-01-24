Общество

Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства

В рейтинге перспективности трудоустройства в начале 2025 года позиции Псковской области выросли по сравнению с первым кварталом 2024 года – регион поднялся на два пункта, до 56 места, итоговый балл вырос до 70,38 пункта, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter на основе данных своей платформы.

По сравнению с началом 2024 года в регионе выросла средняя предлагаемая зарплата – с 49 800 рублей до 59 200 рублей. Вместе с тем увеличился уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 2,7 до 3,3 резюме на вакансию, а также выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 81% до 84% соискателей. При этом Псковская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое - 100 000 руб. к 25 879 руб.).

Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.