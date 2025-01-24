Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
Итоги 2024 Псковские медиа
Банная церемония «Русские напевы»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
100 самых Влиятельных псковичей
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Платное лечение
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 24.01.2025 16:120 Псковскую команду КВН пригласили в три телевизионные лиги 27.01.2025 11:040 Правительство расширит перечень лечебного питания для детей с инвалидностью 27.01.2025 10:050 Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства 27.01.2025 09:490 Фотофакт: Деревья спилили возле музыкальной школы №2 в Пскове 27.01.2025 09:420 Для 33% псковичей июль является лучшим отпускным месяцем — опрос 27.01.2025 09:150 В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 21.01.2025 10:302 Электричество по лимиту 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства

27.01.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

В рейтинге перспективности трудоустройства в начале 2025 года позиции Псковской области выросли по сравнению с первым кварталом 2024 года – регион поднялся на два пункта, до 56 места, итоговый балл вырос до 70,38 пункта, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter на основе данных своей платформы.

По сравнению с началом 2024 года в регионе выросла средняя предлагаемая зарплата – с 49 800 рублей до 59 200 рублей. Вместе с тем увеличился уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 2,7 до 3,3 резюме на вакансию, а также выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 81% до 84% соискателей. При этом Псковская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое - 100 000 руб. к 25 879 руб.).

Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.

Теги: #рейтинг #трудоустройство #hh.ru
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
В опросе приняло участие 233 человека
27.01.2025, 11:070 Псковича 2008 года рождения задержали за кражу ликера 27.01.2025, 11:040 Правительство расширит перечень лечебного питания для детей с инвалидностью 27.01.2025, 10:560 Зона комфорта, или Вредная привычка 27.01.2025, 10:420 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Чудской в Пскове
27.01.2025, 10:400 «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома 27.01.2025, 10:230 Жилой дом горел в Пскове из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи 27.01.2025, 10:190 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по кикбоксингу в Суздале 27.01.2025, 10:060 Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина станет гостьей программы «Железные люди»
27.01.2025, 10:050 Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства 27.01.2025, 09:510 Mercedes горел в деревне себежской деревне Бурачки 27.01.2025, 09:490 Фотофакт: Деревья спилили возле музыкальной школы №2 в Пскове 27.01.2025, 09:420 Для 33% псковичей июль является лучшим отпускным месяцем — опрос
27.01.2025, 09:410 В Пскове пока не будут возвращать «призрачный» пешеходный переход на улице Алмазной 27.01.2025, 09:320 Аналитик заявила о невыгодности сильного рубля для экспортеров 27.01.2025, 09:300 Почему стоит выбрать автомобили OMODA 27.01.2025, 09:150 В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах
27.01.2025, 09:000 В «Михайловском» анонсируют богатый на события февраль 27.01.2025, 08:400 Политолог заявил о новом этапе развития местного самоуправления в РФ 27.01.2025, 08:200 Фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов 27.01.2025, 08:000 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января
27.01.2025, 07:300 Жертв Холокоста вспоминают 27 января 27.01.2025, 06:590 Ремонт крыши начался в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы 26.01.2025, 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 26.01.2025, 22:010 ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19
26.01.2025, 21:390 Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении 26.01.2025, 21:180 Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей 26.01.2025, 21:000 VII городской фестиваль-конкурс «Ступень памяти» завершился ярким гала-концертом в Пскове 26.01.2025, 20:400 Наблюдатели из РФ не выявили нарушений на выборах в Белоруссии
26.01.2025, 20:190 Наши дизайнеры: кто шьет вещи по цене годовой зарплаты псковичей 26.01.2025, 20:001 В России может появиться первое «нейрокладбище» 26.01.2025, 19:420 Россиянам рассказали, как защититься от нового вируса в Telegram 26.01.2025, 19:170 Рыжеволосую женщину продолжают искать в Великих Луках
26.01.2025, 18:510 Врач рассказала о правилах правильного питания при гастрите 26.01.2025, 18:250 РФ не будет участвовать в мероприятиях Польши ко дню освобождения Освенцима 26.01.2025, 18:040 С модами пушкинского времени познакомились воспитанники детской студии в «Михайловском» 26.01.2025, 17:390 Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
26.01.2025, 17:150 Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке 26.01.2025, 16:470 Игорь Сопов: Участки на выборах в Республике Беларусь хорошо подготовлены, соблюдается право тайного голосования 26.01.2025, 16:220 Эксперты по кибербезопасности призвали отказаться от использования SMS 26.01.2025, 16:000 Лукашенко: «Орешник» будет в Белоруссии со дня на день
26.01.2025, 15:350 Музыкальную сказку «Заколдованный мальчик» представили в Пскове 26.01.2025, 15:100 Способ борьбы с аритмией облучением успешно испытали на животных 26.01.2025, 14:461 Две псковички поддались на ухищрения мошенников и не досчитались 350 тысяч рублей 26.01.2025, 14:190 Климатолог рассказал о потеплении зимы в России
26.01.2025, 13:490 Рослесхоз: продажи живых новогодних елок снизились в РФ почти на 20% 26.01.2025, 13:240 Делегация Избирательной комиссии Псковской области  посещает участки на выборах президента Республики Беларусь 26.01.2025, 13:000 В Эстонии не подтвердили возможное закрытие границы с Россией 26.01.2025, 12:390 Названы популярные способы кражи персональных данных мошенниками
26.01.2025, 12:150 В Черном море от нефтепродуктов очистили более 303 км береговой линии 26.01.2025, 11:490 До +5 градусов и дождь ожидаются в Псковской области 27 января 26.01.2025, 11:250 Врач рассказала, кому нельзя есть хурму 26.01.2025, 11:030 Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники
26.01.2025, 10:390 Региональный турнир по волейболу сидя проходит в Псковском районе 26.01.2025, 10:200 В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов 26.01.2025, 10:000 Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале 26.01.2025, 09:400 87% псковичей выступают за бесплатное профобразование старшеклассников – опрос
26.01.2025, 09:180 Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты 26.01.2025, 09:000 Международный день таможенника отмечают 26 января 25.01.2025, 22:000 Роскачество: производство игристого в 2024 году выросло в «нетипичных» регионах 25.01.2025, 21:400 Губернаторский оркестр выступил в Псковском районе
25.01.2025, 21:200 В ОМВД России по городу Великие Луки требуется юрисконсульт 25.01.2025, 21:000 Суд обязал передать деньги дочери основателя сырков «Б.Ю. Александров» 25.01.2025, 20:400 Редкие явления зелёного и красного луча у Луны и Солнца запечатлели над Псковом 25.01.2025, 20:200 В Петербурге проведут беседу с водителем автобуса, прервавшим рейс ради молитвы
25.01.2025, 20:000 До +7 градусов ожидается в Псковской области днем 26 января 25.01.2025, 19:370 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасём жизнь вместе!» 25.01.2025, 19:200 Итоги работы за 2024 год подвели оперативно-режимные службы псковского УФСИН 25.01.2025, 19:000 150 великолукских старшеклассников посмотрели фильм о Софье Ковалевской проекта «Разговоры о важных»
25.01.2025, 18:400 Врач перечислила первые симптомы сахарного диабета 25.01.2025, 18:200 Ученикам из Псковского района показали, как отличить фальшивые купюры от настоящих 25.01.2025, 18:000 Маркетплейсы России начали продажу «долларов» с Трампом, превращающимся в Путина 25.01.2025, 17:340 30 человек и кинологи три дня искали пропавшего в лесополосе рядом с Печорами монаха
25.01.2025, 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 25.01.2025, 17:200 Презентация книги «История Синей Николы» тиражом 50 экземпляров состоялась в Пскове 25.01.2025, 17:150 Тело 57-летнего рыбака обнаружили в озере в Опочецком округе 25.01.2025, 17:000 ЦИК Белоруссии: резолюция ЕП о выборах направлена на раскачку ситуации в стране
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru