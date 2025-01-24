Фотофакт: Деревья спилили возле музыкальной школы №2 в Пскове

Ученикам из Псковского района показали, как отличить фальшивые купюры от настоящих

Маркетплейсы России начали продажу «долларов» с Трампом, превращающимся в Путина

30 человек и кинологи три дня искали пропавшего в лесополосе рядом с Печорами монаха