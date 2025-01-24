Общество

За неделю росгвардейцы изъяли 40 единиц оружия и 300 боеприпасов у псковичей

41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 20 по 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушения, изъяли 40 единиц оружия и более 300 боеприпасов.

В Росгвардии напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.