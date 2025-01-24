Общество

Расходы на питание учащихся обсудят на первой в 2025 году сессии Псковской гордумы

Очередная 32-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 31 января, следует из постановления о созыве сессии.

Сессия состоится в 10.00 по адресу: город Псков, площадь Победы, 1 (Городской культурный центр).

В повестку сессии включены 18 вопросов. Будут обсуждаться очередные изменения в бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, поднимут вопрос о финансировании расходов на питание обучающихся. Примут решение об установке мемориальной доски, установят размеры дохода для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также установят границы новый территориальных общественных самоуправлений. Помимо этого, планируется наградить благодарственным письмом Псковской городской Думы директора Псковского регионального отделения Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» Лилию Дубик.