Общество

Вечер-реквием и выставки организуют в Псковской области в память о жертвах Холокоста

План мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдут уроки памяти, а также день информации «Холокост. Взгляд в прошлое», час памяти «Я забыл, кто я такой» и другие патриотические мероприятия.

В Великих Луках состоится вечер-реквием «На жизнь отнятые права» и показ документального фильма «Нити памяти».

С полным перечнем мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, можно ознакомиться по ссылке.