Возраст медработников-получателей выплат в Псковской области предложили повысить на 5 лет

Повысить возраст специалистов, которым при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации будут предоставляться денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей, предложил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий проект закона поступил в Псковское областное Собрание депутатов и будет рассмотрен на январской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
В настоящее время мера социальной поддержки распространяется на врачей до 50 лет, возрастной порог для специалистов со средним медицинским образованием составляет 45 лет. Законопроект увеличивает диапазон на 5 лет – до 55 и 50 лет соответственно. Одновременно предложено установить новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – средства будут выделяться не однократно, как сейчас, а в течение трёх лет работы.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вице-спикер, председатель комитета по труду социальной политике Игорь Дитрих назвал инициативу логичным и последовательным шагом в реализации региональной политики по привлечению медиков на работу в Псковскую область.
В текущем году меры социальной поддержки медикам будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения». В 2026 году по предварительным расчётам на эти цели потребуется 8 млн рублей, в 2027 году – 12 млн рублей.
Законопроект рассмотрит комитет по труду и социальной политике, решение примет депутатский корпус на сессии 30 января.