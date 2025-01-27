Общество

Большинство респондентов ПЛН продолжают пользоваться запрещенными в РФ соцсетями

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей продолжают пользоваться запрещенными / замедленными в РФ соцсетями и платформами, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 239 человек.

41% опрошенных продолжают активно пользоваться такими платформами, несмотря на запреты, просто включают VPN;

20.5% респондентов заявили, что не пользовались этими соцсетями и платформами и до блокировки/замедления;

11.3% перестали пользоваться этими сервисами, потому что сервисы VPN глючат, а людям «не хочется заморачиваться»;

10.9% отметили, что не читают «вражескую прессу»;

6.7% изредка пользуются запрещенными / замедленными в РФ соцсетями и платформами, когда ничего не находят на других ресурсах;

5% псковичей на фоне блокировки перешли на российские аналоги;

4.5% респондентов пользоваться стали реже, заходят 1-2 раза в день.

Таким образом, более 40% псковичей активно продолжают пользоваться запрещенными или замедленным платформами. Данная позиция абсолютно ясна, ведь не весь контент, публикуемый, например, на YouTube, дублируется на иные платформы. Кто-то привык смотреть определенных блогеров и шоу, поэтому не готов отказываться от положительных эмоций и находит «обходные пути», добиваясь желаемого результата. Некоторые площадки являются прямым источником информации из-за рубежа, ведь именно в этих соцсетях есть личные страницы актеров и артистов, за которыми некоторым людям хочется продолжать следить, а альтернатив этому нет. Более 20% заверили, что не пользовались этими ресурсами и до блокировки / замедления. Ну что же, видимо, у них другой круг интересов. 11.3% опрошенных перестали пользоваться запрещенными платформами из-за плохой работы сервисов VPN. Почти 11% респондентов заявили, что не читают «вражескую прессу». Разблокируют ли эти соцсети в будущем - вопрос, а пока все живут в новой реальности и выбирают наиболее удобные для себя способы получения информации.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?