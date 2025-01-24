Общество

Названа стоимость пособия «Военная история России»

Новое учебное пособие «Военная история России» в среднем стоит от 319 до 408 рублей, в зависимости от объема конкретного учебника. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Их цена в зависимости от объема учебника варьируется от 318 до 408 рублей, это цена издательства, какая цена будет у коммерческих структур или на маркетплейсах, это вопрос уже не к нам», - сказал он.

Пособие издано в трех книгах - для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. Оно синхронизировано со школьным курсом истории и одобрено Министерством просвещения РФ. Первая книга охватывает период с древнейших времен до конца XVII века, вторая - с конца XVII до начала XX века. Заключительная часть включает в себя период от Первой мировой войны до настоящего времени. Издание предназначено для учащихся суворовских, нахимовских, кадетских училищ, кадетских классов, а также для всех, кто хочет выбрать профессию военного, и интересуется военной историей России, пишет ТАСС.