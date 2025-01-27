Общество

Псковские судебные приставы выдворили 14 нелегальных мигрантов

14 иностранных граждан выдворили за пределы Российской Федерации под контролем судебных приставов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В списке выдворенных находятся граждане Исламской Республики Иран, Республики Кубы, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан.

Иностранных граждан решением суда признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение ими режима пребывания (проживания) в стране.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области, осуществили препровождение иностранных граждан в аэропорт «Шереметьево» для завершения процедуры административного выдворения.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для выдворенных граждан закрыли.

Кроме того, стоит отметить, что за 2024 год судебные приставы УФССП России по Псковской области выдворили за пределы Российской Федерации 540 иностранных граждан, что более чем в 2 раза больше, чем в аналогичных периодах 2023 и 2022 года.