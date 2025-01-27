Общество

Псковича привлекли к ответственности за оскорбления

По постановлению заместителя прокурора города жителя города Пскова привлекли к административной ответственности за оскорбление, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Прокуратурой города Пскова провела проверку по поступившему обращению по факту оскорбления. Ведомство установило, что оскорблению предшествовали длительные неприязненные отношения между соседями.

По результатам проверки заместитель прокурора города Пскова в отношении гражданина вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Мировой судья судебного участка №42 города Пскова по итогам рассмотрения материалов дела признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.