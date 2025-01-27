Общество

Карточки и кусочки «блокадного хлеба» раздавали псковские волонтеры в память о блокаде Ленинграда

В память об этих исторических событиях добровольцы Центра подготовки волонтеров 80-летия Победы провели тематические мероприятия в муниципалитетах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике.

Во многих районах проходила акция «Блокадный хлеб», цель которой — напоминание о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда. Так, например, в Новосокольниках, Гдове, Пустошке волонтёры раздавали карточки на хлеб и символические кусочки «блокадного хлеба».

В Псковском районе и Себеже прошли Митинги памяти жертв Холокоста. В городе Остров провели показ художественного фильма «Жила была девочка», который рассказывает о жизни в осажденном Ленинграде, а в Бежаницкой центральной районной библиотеке прошёл час истории «Холокост: память без срока давности».

В Невеле Волонтёры Победы раздавали невельчанам блокадные ленточки, повторяющие цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда», выдавали участникам акции хлебные карточки, информационные листовки и кусочки хлеба.

Также в муниципалитетах волонтеры Победы поздравляли жителей, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда», и организовывали интерактивные площадки, на которых можно было ознакомиться с историей блокады Ленинграда.

Повсеместно проходили «Разговоры о важном», где ребятам рассказывали о страшных страницах нашей истории, чтобы молодое поколение помнило о том, что произошло.

Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение памяти, будь то участие в акциях, создание проектов о героях войны или просто разговоры с родителями, бабушками и дедушками о тех, кто защищал нашу Родину.