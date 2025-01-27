Общество

Фотофакт: фасоль с «бонусом» досталась псковичу

Фасоль с небольшими червяками досталась псковичу, сообщает очевидец в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Никита Смирнов

«Купил вчера банку запеченной фасоли. Думаю: вот он, ужин. Быстро, просто и сытно. Открываю, а там. Что-то явно не фасоль. Маленькие белые червячки. Теперь сижу, смотрю на банку и думаю: написать жалобу производителю или считать это бонусным источником белка? В общем, фасоль в мусорке, а я на дошираках. Спасибо производителю за новый жизненный опыт – только вот повторять не хочется», - отметил очевидец.

«Ешь, не разглядывай», - призвали в комментариях обладателя фасоли.