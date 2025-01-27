Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
Обследования без очередей и хамства
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Платное лечение
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
100 самых Влиятельных псковичей
Банная церемония «Русские напевы»
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 27.01.2025 15:040 В омывайке псковского производителя обнаружили превышением нормы яда в сотни раз 28.01.2025 08:200 В Росии начнут отслеживать объем солода для производства пива 28.01.2025 07:300 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января 28.01.2025 07:000 Международный день ЛЕГО празднуют 28 января 27.01.2025 22:000 Прокуратура разъяснила псковичам порядок предоставления времени для отдыха по ТК РФ 27.01.2025 21:400 Фотофакт: фасоль с «бонусом» досталась псковичу
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025 10:302 Электричество по лимиту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Росии начнут отслеживать объем солода для производства пива

28.01.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В России будет осуществляться мониторинг объема солода, используемого в пивоваренной промышленности.По итогам последнего заседания государственной комиссии, занимающейся вопросами противодействия незаконному обороту промышленной продукции, был подготовлен протокол. Работу комиссии курирует первый вице-премьер Денис Мантуров.В ходе совещания эксперты различных ведомств обсудили проблему фальсификации продукции в пивоваренной отрасли и меры, направленные на борьбу с ней.

В России станет сложнее подделывать пиво и сидр : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В результате Денис Мантуров поручил Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и оператору системы «Зерно» провести оценку необходимости отслеживания перемещения солода по всей цепочке поставок в федеральной информационной системе «Зерно» в течение первого квартала.

За систему «Зерно», которая учитывает движение сырья от производителя до полки, отвечает Минсельхоз, тогда как ЦРПТ и Минпромторг являются операторами системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Именно в последнюю уже включена готовая пивная продукция, ее объемы уже отслеживают с апреля 2023 года в зависимости от типа напитка.

Власти намерены понять, насколько эффективно сравнивать данные двух этих систем, поясняет источник, который присутствовал на совещании госкомиссии. Чиновники предполагают, что такой подход позволит оценить уровень фальсификата и в дальнейшем исключить его с рынка, а значит, повысить безопасность и качество продукции, отметил он. В компании «Балтика» напомнили, что на рынке есть разные оценки нелегального рынка: от 10%, по мнению Минфина, до 22%, по мнению Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, пишут «Известия».

В настоящее время в части случаев при производстве пива солод заменяют на сахар, глюкозу, несоложеное зерно, например овес, рис, пшеницу, реже кукурузу, а также хлопья разных злаков, рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Теги: #производство #пиво
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 16 человек
28.01.2025, 08:200 В Росии начнут отслеживать объем солода для производства пива 28.01.2025, 07:590 Дональд Трамп подписал указ о создании системы обороны «Железный купол» 28.01.2025, 07:490 Центризбирком готовит законопроект о нарезке одномандатных округов 28.01.2025, 07:300 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января
28.01.2025, 07:000 Международный день ЛЕГО празднуют 28 января 28.01.2025, 00:481 Автомобиль снес фонарный столб на улице Труда в Пскове 27.01.2025, 22:590 В Пскове водитель «Инфинити» собрал тройное ДТП на улице Юбилейной. ФОТО 27.01.2025, 22:000 Прокуратура разъяснила псковичам порядок предоставления времени для отдыха по ТК РФ
27.01.2025, 21:400 Фотофакт: фасоль с «бонусом» досталась псковичу 27.01.2025, 21:380 Возгорание машины на мосту Александра Невского в Пскове попало на видео 27.01.2025, 21:200 Ученые нашли способ предсказывать рождение маловесного ребенка при планировании 27.01.2025, 21:000 Карточки и кусочки «блокадного хлеба» раздавали псковские волонтеры в память о блокаде Ленинграда
27.01.2025, 20:560 Автомобиль загорелся на мосту Александра Невского в Пскове 27.01.2025, 20:400 Путин отметил снижение бедности в России 27.01.2025, 20:240 Событийный календарь Псковской области на 2025 год опубликовал комитет по культуре 27.01.2025, 20:200 Детскую площадку установят в порховском селе Павы
27.01.2025, 20:000 Роспотребнадзор отсудил почти 4 млн рублей в пользу псковских потребителей 27.01.2025, 20:000 Псковича привлекли к ответственности за оскорбления 27.01.2025, 19:490 Визит-центр появится в порховской усадьбе Волышово 27.01.2025, 19:400 Акушер назвала идеальный возраст для зачатия и родов
27.01.2025, 19:250 Псковские судебные приставы выдворили 14 нелегальных мигрантов 27.01.2025, 19:200 Псковских артистов наградили грамотами Союза театральных деятелей России 27.01.2025, 19:150 Александр Козловский озвучил трудности развития сельского хозяйства в Псковской области 27.01.2025, 19:020 Александр Серавин возглавил регисполком «Единой России» в Петербурге
27.01.2025, 19:000 На воинском мемориале в Псковском районе почтили память жертв Холокоста 27.01.2025, 18:400 Как сохранить деньги на капремонт в условиях высокой инфляции 27.01.2025, 18:210 «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО? ВИДЕО 27.01.2025, 18:090 Картину Николая Майкова «Вакханка» представили в псковском музее
27.01.2025, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 января 27.01.2025, 17:570 Большинство респондентов ПЛН продолжают пользоваться запрещенными в РФ соцсетями 27.01.2025, 17:490 Водитель Mazda разъезжал в нетрезвом виде по Пскову 27.01.2025, 17:470 Арт-челлендж «Культурные выходные ПОКИ» прошел в псковской деревне Тямша
27.01.2025, 17:440 Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки 27.01.2025, 17:370 Ушла из жизни великолукский педагог Людмила Бородавко 27.01.2025, 17:350 Интерактив: Вырубить и бросить 27.01.2025, 17:300 «Хитрый узел» завязывали псковские туристы
27.01.2025, 17:240 В Пскове на улице Вокзальной Peugeot перестроился в Renault. ВИДЕО 27.01.2025, 17:160 Светлана Мельникова: История — это, прежде всего, люди 27.01.2025, 17:001 Интерактив: Как ни крути, а в январе за электричество больше плати 27.01.2025, 16:520 Названа стоимость пособия «Военная история России»
27.01.2025, 16:480 Пскович захоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию 27.01.2025, 16:460 Дмитрий Месхиев возглавил псковское отделение Союза театральных деятелей РФ 27.01.2025, 16:440 В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» 27.01.2025, 16:290 Памятная выставка об архитекторе-художнике Ольге Аршакуни открылась в Пскове
27.01.2025, 16:180 «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома. ВИДЕО 27.01.2025, 16:060 Охранное предприятие в Пскове рисковало получить статус недобросовестного из-за человеческого фактора 27.01.2025, 15:520 Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 января 27.01.2025, 15:500 Команда Псковской области заняла третье место на чемпионате СЗФО по армрестлингу
27.01.2025, 15:440 Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина в программе «Железные люди». ВИДЕО 27.01.2025, 15:340 Возраст медработников-получателей выплат в Псковской области предложили повысить на 5 лет 27.01.2025, 15:190 В ГД внесли законопроект о лишении свободы за несообщение о диверсиях 27.01.2025, 15:110 Александр Козловский: Город на Неве навеки останется символом мужества и стойкости нашего народа
27.01.2025, 15:040 В омывайке псковского производителя обнаружили превышением нормы яда в сотни раз 27.01.2025, 14:520 В Пскове проходит отчётная конференция реготделения Союза театральных деятелей РФ 27.01.2025, 14:450 Судейство пришло в мою жизнь случайно — основатель Viki Sport Виктория Тренина 27.01.2025, 14:310 Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле
27.01.2025, 14:160 Автомойку в Великих Луках запретили использовать из-за загрязнения ручья 27.01.2025, 14:130 Более 30 авторских полотен Юрия Вороненко представят в Пскове 27.01.2025, 14:110 В Псковской области названы победители регионального турнира по волейболу сидя 27.01.2025, 14:040 Житель Себежского района незаконно зарегистрировал белоруса
27.01.2025, 14:020 Почти 3,5 тысячи зараженных цветов не разрешили ввезти в РФ в Псковской области 27.01.2025, 13:580 Японский Новый год отпразднуют в Псковском музее-заповеднике 27.01.2025, 13:560 Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5% с февраля 27.01.2025, 13:520 Воспитанники «Бригантины» завоевали 36 медалей на чемпионате и первенстве Пскова по спортивной аэробике
27.01.2025, 13:500 Основатель Viki Sport Виктория Тренина: Тренировки — это моя любовь 27.01.2025, 13:450 Скончался Игорь Янковский 27.01.2025, 13:360 15 человек травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 27.01.2025, 13:290 Вечер-реквием и выставки организуют в Псковской области в память о жертвах Холокоста
27.01.2025, 13:170 Определены лидеры онлайн-продаж сим-карт в Псковской области 27.01.2025, 13:070 Умер актер из сериалов «След» и «Папины дочки» 27.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО? 27.01.2025, 13:020 Расходы на питание учащихся обсудят на первой в 2025 году сессии Псковской гордумы
27.01.2025, 12:550 Участники фестиваля Студфест-2025 пройдут оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинге Т1 27.01.2025, 12:530 Каждый второй пскович готов повышать квалификацию как минимум раз в год – опрос 27.01.2025, 12:450 Автобусный рейс по маршруту «Себеж — Москва» будет отменён по вторникам до конца февраля 27.01.2025, 12:420 Возложение цветов состоялось в Пскове в память о снятии блокады Ленинграда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru