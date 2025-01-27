Общество

В Росии начнут отслеживать объем солода для производства пива

В России будет осуществляться мониторинг объема солода, используемого в пивоваренной промышленности.По итогам последнего заседания государственной комиссии, занимающейся вопросами противодействия незаконному обороту промышленной продукции, был подготовлен протокол. Работу комиссии курирует первый вице-премьер Денис Мантуров.В ходе совещания эксперты различных ведомств обсудили проблему фальсификации продукции в пивоваренной отрасли и меры, направленные на борьбу с ней.

В результате Денис Мантуров поручил Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности и торговли, Министерству финансов и оператору системы «Зерно» провести оценку необходимости отслеживания перемещения солода по всей цепочке поставок в федеральной информационной системе «Зерно» в течение первого квартала.

За систему «Зерно», которая учитывает движение сырья от производителя до полки, отвечает Минсельхоз, тогда как ЦРПТ и Минпромторг являются операторами системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Именно в последнюю уже включена готовая пивная продукция, ее объемы уже отслеживают с апреля 2023 года в зависимости от типа напитка.

Власти намерены понять, насколько эффективно сравнивать данные двух этих систем, поясняет источник, который присутствовал на совещании госкомиссии. Чиновники предполагают, что такой подход позволит оценить уровень фальсификата и в дальнейшем исключить его с рынка, а значит, повысить безопасность и качество продукции, отметил он. В компании «Балтика» напомнили, что на рынке есть разные оценки нелегального рынка: от 10%, по мнению Минфина, до 22%, по мнению Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, пишут «Известия».

В настоящее время в части случаев при производстве пива солод заменяют на сахар, глюкозу, несоложеное зерно, например овес, рис, пшеницу, реже кукурузу, а также хлопья разных злаков, рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.