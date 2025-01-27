Общество

Игорь Иванов предложил включать в коллективные договоры дни для диспансеризации

В Пскове прошло расширенное заседание санитарно-эпидемиологической комиссии Псковского района, на котором обсудили вопросы сотрудничества и организации мероприятий по профилактике здоровья населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фотографии: Псковский облсовпроф

В ходе встречи председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов предложил руководителям предприятий включать в коллективные договоры условия, позволяющие работникам получать 1-2 дня для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров с сохранением средней заработной платы. Также профсоюзы выразили готовность обсудить с работодателями возможность предоставления льготных цен на путёвки для санаторно-курортного лечения.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы подготовки, организации и нормативного регулирования профилактических мероприятий, диспансеризации и выполнения норм ГТО среди работающего населения.