Температурный рекорд был побит в Пскове

Температурный рекорд, установленный 27 января, был побит в Пскове, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Рекорды в понедельник, 27 января 2025 года, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны, в ближайшие дни также будут фиксироваться рекордные значения температуры, заверил Роман Вильфанд.
Он уточнил, что во всех городах были положительные температуры. «Самый старый рекорд был в Саратове, он был зафиксирован 27 января 1912 года и составлял плюс 3,5 градуса. Вчера был плюс 4,2 градуса», - добавил метеоролог.
Кроме того, Роман Вильфанд сообщил, что температурный рекорд, установленный в Москве 28 января в 1923 году, также был побит. Тогда максимальная температура составила плюс 3,1 градуса, а сегодня она уже поднялась до плюс 5 градусов.
«Рекорды будут биться сегодня, завтра и в четверг. Потому что невиданное, небывалое тепло, которое идет из тропиков и субэкваториальных районов. Такого процесса еще не было», - добавил Роман Вильфанд.