Общество

Температурный рекорд был побит в Пскове

Температурный рекорд, установленный 27 января, был побит в Пскове, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рекорды в понедельник, 27 января 2025 года, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны, в ближайшие дни также будут фиксироваться рекордные значения температуры, заверил Роман Вильфанд.

«Сейчас очень теплые, супертеплые воздушные массы перемещаются на европейскую часть страны, поэтому везде рекорды щелкаются, как в семечки. Вчера было большое количество городов, где были побиты рекорды. Они побиты в Тамбове, в Пскове, в Саранске, во Владимире, в Москве, в Рязани, в Смоленске, в Твери, в Ярославле, в Саратове», - сказал научный руководитель.

Он уточнил, что во всех городах были положительные температуры. «Самый старый рекорд был в Саратове, он был зафиксирован 27 января 1912 года и составлял плюс 3,5 градуса. Вчера был плюс 4,2 градуса», - добавил метеоролог.

Кроме того, Роман Вильфанд сообщил, что температурный рекорд, установленный в Москве 28 января в 1923 году, также был побит. Тогда максимальная температура составила плюс 3,1 градуса, а сегодня она уже поднялась до плюс 5 градусов.

«Рекорды будут биться сегодня, завтра и в четверг. Потому что невиданное, небывалое тепло, которое идет из тропиков и субэкваториальных районов. Такого процесса еще не было», - добавил Роман Вильфанд.