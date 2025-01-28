Общество

Ремонт морга в псковской областной больнице планируют закончить весной

Ремонт патологоанатомического отделения Псковской областной клинической больницы могут закончить весной, рассказал главный врач больницы Евгений Панферов в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Морг находится в состоянии текущего ремонта, который мы начали в конце ноября 2024 года. За это время поменяли кровлю, утеплили фасады, заменили окна. Внутри происходит частичная замена инженерных коммуникаций», – рассказал Евгений Панферов.

Он уточнил, что новое оборудование уже находится в стадии закупки.

«Первым этапом заканчиваем работы по патологоанатомической лаборатории, после в секционный зал, затем планируется восстановить траурный зал. Также построили новую систему вентиляции. Думаю, что закончим ремонт патологоанатомического отделения в ближайшие 2-3 месяца», – добавил главный врач Псковской областной клинической больницы.