Общество

«Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации, успехах и планах псковской областной больницы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня поговорим о здравоохранении - о преобразованиях, которые происходят в Псковской областной клинической больнице. Как известно, в состав главного медицинского учреждения региона вошли Великолукская и Псковская городская больницы. Не всем понятно, как теперь работает эта обширная сеть учреждений, какова логистика пациентов. Происходят перестроения внутри самой больницы: отделение неврологии переезжает из главного корпуса на Коммунальную, 23 – в помещения городской больницы: зачем это нужно и что даст пациентам? Как реагирует персонал на проводимую реорганизацию?

Эти и другие актуальные вопросы Любовь Кузнецова обсудила с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым.