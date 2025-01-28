Общество

Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО

В Псковской области проработают механизмы поддержки социально ориентированных НКО в части социальной адаптации участников специальной военной операции. Соответствующее поручение губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил в ходе расширенного заседания оргкомитета «Победа», приуроченного к старту Года защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева подробно рассказала о запланированных мероприятиях, посвященных военно-патриотическому воспитанию молодежи в Год защитника Отечества.

«Молодежь и общественные объединения будут вовлечены во все проекты, направленные на поддержку тех, кто защищал и продолжает стоять на защите безопасности нашей страны. На базе штабов #МыВместе запущено направление поддержки участников СВО и их семей — вовлечение в социальную деятельность, общественные инициативы и проекты. Мы проведем целую серию образовательных мероприятий и совместно с фондом "Защитники Отечества" обеспечим максимальное вовлечение наших ветеранов в это направление», — выступила вице-губернатор.

Михаил Ведерников в свою очередь поручил проработать возможность получения поддержки социально ориентированным НКО для проведения работы по социальной адаптации участников СВО и оказания им психологической помощи.

«Сделать это нужно оперативно, чтобы, не теряя времени, представить депутатам областного Собрания соответствующий законопроект», — заключил губернатор.