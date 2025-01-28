Общество

Житель Печор попросил помочь в обновлении музыкальных инструментов для школы искусств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в личном приеме первого замруководителя администрации президента РФ Алексей Громова, об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Так, житель города Печоры попросил помочь в обновлении музыкальных инструментов для школы искусств, где планирует учиться племянница заявителя.

«Вопросом уже занимаемся», - сказал губернатор.

Благодаря президентскому нацпроекту «Культура» на капремонт здания было направлено более 60 млн рублей. Основные работы завершены. Весной будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Также в этом году по новому нацпроекту «Семья» сразу три детские школы искусств будут оснащены новыми музыкальными инструментами. Печорская школа искусств получит новые домры, балалайки, гитару, аккордеон и др. Также будет закуплено различное аудио- и видеооборудование.

«Алексей Алексеевич особое внимание обратил на необходимость установки периметрального ограждения и видеокамер. Все сделаем до 1 ноября», - подытожил Михаил Ведерников.