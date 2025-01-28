Общество

Врачебная амбулатория появится рядом со школой в деревне Родина Псковского района

Врачебная амбулатория появится рядом со школой в деревне Родина Псковского района. Об этом рассказала в ходе личного приёма граждан в администрации Псковского района председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, в котором также участвовали сотрудники комитета, глава Псковского района Наталья Федорова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

Пришла на личный приём учитель Родинской школы, ее интересовало появится ли в деревне новый фельдшерско-акушерский пункт.

«В этом году рядом со школой появится новая модульная врачебная амбулатория. Контракт заключили в декабре прошлого года, в конце весны - начале лета ждём поставку модульных конструкций. После чего подрядчик приступит к сборке, благоустройству территории. До конца года врачебная амбулатория будет пролицензирована и начнет работу» - рассказал заместитель председателя комитета Игорь Ларкин.

В прошлом году первая модульная врачебная амбулатория появилась в микрорайоне Писковичи Псковского района. В этом году, кроме деревни Родины, врачебные амбулатории появятся в селах Середка и Карамышево.

Всем заявителям, которые пришли или не смогли прийти на личный прием, поступят ответы в письменном виде.