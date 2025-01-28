Общество

«Дьявол кроется в мелочах»: стандарты уборки Пскова предложили скорректировать

Вопросы уборки города Пскова и благоустройства территорий обсудили депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«К вопросу о комфортной городской среде – дьявол кроется в мелочах. У нас трактор "Беларусь" чистит тротуары, которые гораздо уже. Газоны приходят в негодность, восстанавливаются к осени, а там опять надо чистить снег. Жители хотят немного: чтобы было чисто и красиво. Мы гордимся городом, гордимся туристическим потоком, но проседаем в таких мелочах», – обратил внимание вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков согласился с коллегой и отметил, что уборкой территории города занимается муниципалитет, и этот вопрос надо прорабатывать вместе с ним.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко добавил, что вопрос острый, для его решения необходимо повышать «культуру производства» и ввести некие стандарты, которые будут регулировать благоустройство не только после зимы и уборки, но и после работы городских предприятий, которые осуществляют ремонт сетей.