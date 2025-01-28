Общество

Завод «ЗЭТО» приглашает в свою команду специалистов

«ЗЭТО» - российский производитель высоковольтного электротехнического оборудования, обеспечивающий стабильность и надежность энергоснабжения ключевых отраслей промышленности, ищет специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фотографии: «ЗЭТО»

«Наша компания специализируется на разработке, производстве и поставке широкого спектра высоковольтных и низковольтных аппаратов для электростанций и подстанций», - отметили на предприятии.

ЗАО «ЗЭТО» ищет тех, кто:

увлечен идеей создания чего-то важного и значимого;

готов постоянно учиться и развиваться;

обладает аналитическим мышлением и способностью решать сложные задачи;

умеет работать в команде и ценит мнение других;

хочет внести свой вклад в развитие российской энергетики.

Что соискатель получит, работая на ЗАО «ЗЭТО»:

Профессиональный рост и развитие. «ЗЭТО» предлагает программы производственного обучения и курсы повышения квалификации. Достойную заработную плату, социальный пакет, регулярные премии и бонусы, а также возможность для дополнительного заработка. Комфортные условия труда. Производственные и офисные помещения оснащены современным оборудованием. Есть собственная медсанчасть на территории, два спортивных зала, новая современная столовая, а также зоны для отдыха. Жилье для иногородних сотрудников и их семей. Корпоративную культуру и командную работу. «На "ЗЭТО" сложился дружный и сплочённый коллектив, где каждый может рассчитывать на поддержку и помощь коллег. Предприятие поощряет участие в культурных и спортивных мероприятиях, проводит корпоративные праздники, организовывает и выезды на природу. Мы регулярно проводим конкурсы с ценными призами для наших сотрудников, а также организовываем квизы, чтобы разнообразить досуг и укрепить командный дух», поделились на предприятии. Поддержку будущему поколению. «Мы предлагаем студентам стажировки, которые дают им необходимый практический опыт, проводим экскурсии для школьников, а также тесно сотрудничаем с учебными заведениями», - рассказали в «ЗЭТО».

Для подробной информации о вакансиях и условиях работы можно обратиться по телефонам: 8(81153)-6-38-78, +7(911)-897-51-67, +7(911) 699-06-48, а также в группе.