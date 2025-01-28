Трудности покрытия сельских территорий мобильной связью обсудили в Собрании

Покрытие сельских территорий мобильной связью обсудили депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания
«Помните, мы с вами обсуждали вопрос покрытия деревень, поменялась ли ситуация?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в процессе обсуждения планов по цифровизации региона.
Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко рассказал, что проблема актуальная, ее осложняет то, что в Псковской области есть множество населенных пунктов, в которых люди живут исключительно в весенне-летний период, что не позволяет рассчитать количество жителей в них.
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов ответил, что нередко случается так, что в псковских деревнях не хватает нескольких жителей для того, чтобы их можно было включить в существующие программы.
Также, несмотря на готовность «Ростелекома» подводить связь в населенные пункты, подключении к электросетям в них ложится на бюджет области.
Александр Братчиков уточнил также, когда стабильный интернет появится на федеральных трассах.
«Федеральные трассы - это отдельное поручение президента. До 2030 года они должны быть покрыты непрерывным интернетом. Провели обследование, не выходя из кабинета. Мы очень много ругались и с Минцифры, и с операторами. Они показали, что у нас есть только два белых пятна. То, что это не так, я пытался донести. В итоге мы ждем, когда приедет оборудование. Они его ждут до конца первого квартала, при помощи которого можно будет провести инструментальный замер, — уточнил Виталий Рахманов. — Мы не одни такие. Подключение к электроэнергии на том участке стоит 87 миллионов рублей. При этом обеспечение — это задача регионов».
Он добавил, что заявка на выделение дополнительных средств на установку 63 базовых станций направлена в федеральные министерства. Есть основания полагать, что решение будет положительным.