Общество

Трудности покрытия сельских территорий мобильной связью обсудили в Собрании

Покрытие сельских территорий мобильной связью обсудили депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Помните, мы с вами обсуждали вопрос покрытия деревень, поменялась ли ситуация?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в процессе обсуждения планов по цифровизации региона.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко рассказал, что проблема актуальная, ее осложняет то, что в Псковской области есть множество населенных пунктов, в которых люди живут исключительно в весенне-летний период, что не позволяет рассчитать количество жителей в них.

«Есть карта покрытия связью, но по факту, возможно, из-за рельефа или других причин, часть пунктов оказываются вне зоны покрытия сотовой связи. Это системная ситуация, количество таких населенных пунктов остается достаточно большим. Вопрос серьезный», – сказал он.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов ответил, что нередко случается так, что в псковских деревнях не хватает нескольких жителей для того, чтобы их можно было включить в существующие программы.

«В последние годы правительство области очень много уделяет внимания развитию сотовой связи. К сожалению, федеральные проекты готовы обеспечить связью только один центр численностью более 100 человек. Считается это по переписи населения. На 2025 год мы смогли увеличить квоту. Также в некоторых деревнях связь "вроде как есть", более конкретно "Ростелеком" будет проводить замеры», – сказал Виталий Рахманов.

Также, несмотря на готовность «Ростелекома» подводить связь в населенные пункты, подключении к электросетям в них ложится на бюджет области.

Александр Братчиков уточнил также, когда стабильный интернет появится на федеральных трассах.

«Федеральные трассы - это отдельное поручение президента. До 2030 года они должны быть покрыты непрерывным интернетом. Провели обследование, не выходя из кабинета. Мы очень много ругались и с Минцифры, и с операторами. Они показали, что у нас есть только два белых пятна. То, что это не так, я пытался донести. В итоге мы ждем, когда приедет оборудование. Они его ждут до конца первого квартала, при помощи которого можно будет провести инструментальный замер, — уточнил Виталий Рахманов. — Мы не одни такие. Подключение к электроэнергии на том участке стоит 87 миллионов рублей. При этом обеспечение — это задача регионов».

Он добавил, что заявка на выделение дополнительных средств на установку 63 базовых станций направлена в федеральные министерства. Есть основания полагать, что решение будет положительным.