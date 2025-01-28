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Общество

Меры поддержки медиков, детей-сирот и несовершеннолетних рассмотрел соцкомитет Собрания

29.01.2025 14:13|ПсковКомментариев: 0

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные законопроекты январской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов 

Законопроект, направленный на поддержку впервые устроившихся в учреждения региона медицинских работников, депутатам представила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Нововведение связано с изменением возрастного критерия для получения денежной выплаты. Согласно действующему законодательству мера социальной поддержки распространяется на врачей до 50 лет и фельдшеров до 45 лет. Губернатор Михаил Ведерников предложил увеличить возрастной порог на 5 лет – до 55 и 50 лет соответственно. Кроме того, увеличивается размер выплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи – 100 тысяч рублей предложено выплачивать не единовременно, как сейчас, а трижды в первые три года работы.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях, но сформулировать положения законопроекта более чётко, чтобы у медицинских работников не возникало вопросов к трактовке правовой нормы. Разработчики законопроекта согласились с замечанием.

 

Одобрение членов комитета по труду и социальной защите получила законодательная инициатива областной прокуратуры, направленная на предупреждение и профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Законопроект предлагает наделить комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по выявлению семей, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей и подростков.

Согласившись с предложенной концепцией, вице-спикер Игорь Дитрих обратил внимание на этические особенности реализации этой нормы и необходимость соблюдения конфиденциальности.

Присутствующая на заседании комитета первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что этот вопрос будет чётко отработан. «Безусловно, принятие закона потребует разработки подзаконных актов, чтобы профилактика была эффективной. Это очень тонкое звено, мы должны обеспечить полную безопасность ребёнка в таких семьях, должны дать инструменты влияния учреждениям образования  и социальным органам», - подчеркнула первый заместитель губернатора.

Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова подтвердила заинтересованность школ в принятии данного закона. «Мы тоже работаем с семьями и зачастую не сразу получаем информацию о том, что из мест лишения свободы возвращается такой член семьи», - отметила директор великолукской школы №12. Депутаты поддержали законопроект.

В завершение члены комитета рассмотрели проект закона, расширяющий возможности получения детьми-сиротами единовременной региональной выплаты для приобретения жилого помещения. Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева напомнила историю вопроса – данная мера ранее уже реализовывалась в Псковской области, но из-за введения федерального жилищного сертификата, была приостановлена.

«Дело в том, что в федеральном законе очень жёсткие критерии по стажу работы и уровню зарплаты заявителя. Мы эти ограничения тоже предусмотрели, но сделали их немного мягче,  а также дополнительную  категорию – мамочек, которые находятся в декретном отпуске», - пояснила специалист, отметив, что правом на получение денежной выплаты также смогут воспользоваться дети-сироты, уже имеющие на руках судебное решение на предоставление жилья. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Пресс-портрет
Емельянова Вера Васильевна Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Даньшова Елена Николаевна Директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания
Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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