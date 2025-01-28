Штрафы за нарушение тишины в Псковской области предложили увеличить 

Вопрос о внесении изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.
Проект закона предусматривает увеличение административного штрафа за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан:
За те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за аналогичные нарушения, проект закона предусматривает увеличение административного штрафа:
«Мы обновляли эти штрафы лет 10 назад», - отметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.
«Да, в 2014 или в 2015 году, тоже по инициативе ЛДПР», - ответил депутат Собрания от ЛДПР Антон Минаков.
Сейчас нарушение режима тишины влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч, на должностных лиц от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от пяти до семи тысяч рублей.