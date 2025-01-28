Общество

Штрафы за нарушение тишины в Псковской области предложили увеличить

Вопрос о внесении изменений в закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Проект закона предусматривает увеличение административного штрафа за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан:

для физических лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей;

для должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей;

для юридических лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей.

За те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному наказанию за аналогичные нарушения, проект закона предусматривает увеличение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

«Мы обновляли эти штрафы лет 10 назад», - отметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

«Да, в 2014 или в 2015 году, тоже по инициативе ЛДПР», - ответил депутат Собрания от ЛДПР Антон Минаков.

Сейчас нарушение режима тишины влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч, на должностных лиц от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на юридических лиц от пяти до семи тысяч рублей.