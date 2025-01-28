Общество

Детей в российских лагерях начнут учить традиционным семейным ценностям

Минпросвещения РФ подготовило проект федеральной программы воспитательной работы для организаций отдыха детей, которая будет основой для таких программ во всех детских лагерях РФ и на территории дружественных стран в рамках международного сотрудничества. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, благодаря которому воспитание в детских лагерях будет по единой программе. Разработать и утвердить единую федеральную программу с календарным планом должно Министерство просвещения РФ.

«Базовой основой содержания данной программы являются традиционные духовно-нравственные ценности, к которым относятся нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые из поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России, а также укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей», - говорится в проекте.

Программа разработана в контексте бесшовной образовательной среды и интеграции с федеральной рабочей программой воспитания, а также на основе указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Документ содержит примерный календарный план воспитательной работы. Приводится перечень основных праздников, памятных дат, которые должны быть учтены в организации смены, в их числе: День снятия блокады Ленинграда, День российской науки, День воссоединения Крыма с Россией, Всемирный день театра, День Победы, День России, День российского кино, пишет ТАСС.

Обязательными для включения в программу воспитательной работы организаций станут блоки «Мир: наука, культура, мораль», «Россия: прошлое, настоящее, будущее», «Человек: здоровье, безопасность, семья, творчество, развитие». Первый блок предполагает организацию конструкторской, исследовательской и проектной деятельности, просмотр научно-популярных фильмов, встречи с интересными людьми, дискуссионные клубы. Второй блок включает церемонию подъема (спуска) государственного флага, «часы Памяти» и «часы Мужества», вовлечение ребят в проект «Без срока давности», литературные вечера. Третий блок включает спортмероприятия и создание условий для физической и психологической безопасности ребенка, профилактику буллинга. Предполагаются профилактические воспитательные мероприятия: антиалкогольные, антитабачные, против вовлечения в деструктивные группы в соцсетях, в сфере гражданской обороны, в области антитеррористической, антиэкстремистской и цифровой безопасности.

В партнерское взаимодействие лагерям в первую очередь рекомендовано включить: МООО «Российские студенческие отряды», АНО «Вдохновители», учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», указывается в проекте.