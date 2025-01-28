Общество

Граффити в Пскове: искусство или вандализм? ФОТОРЕПОРТАЖ

Псков — город с богатой историей и уникальной архитектурой. На его улицах можно встретить не только старинные здания и памятники, но и яркие граффити, которые стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

Уличная живопись нравится не всем. Некоторые видят в этом искусство, способное украсить город и выразить социальные проблемы, тогда как другие настаивают на необходимости поддержания порядка и сохранении исторического облика Пскова. В этом материале мы предлагаем взглянуть на мир уличного искусства, который привнес в город новые цвета и эмоции.

Граффити и муралы Пскова — в фоторепортаже Анны Тягуновой.