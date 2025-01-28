Общество

ГД отклонила проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об увеличении размера материнского капитала в регионах РФ с низкой рождаемостью. Согласно заключению профильного думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, принятие такой нормы может привести к нарушению принципа социальной справедливости.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым в июле 2024 года. Предлагалось дополнить закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установив увеличенный размер маткапитала с поправочным коэффициентом от 1,3 до 2,0 в зависимости от коэффициента рождаемости в регионе.

Как говорится в заключении профильного комитета, отсутствует правовое основание для внесения предлагаемых изменений. «В случае принятия данные нормы приведут к нарушению принципа социальной справедливости и различиям в уровне государственной поддержки семей с детьми в зависимости от региона проживания», - говорится в документе. Также реализация проекта позволит семьям регистрироваться в регионах с более низкой рождаемостью для получения увеличенного маткапитала, что никак не приведет к повышению рождаемости, отметили в комитете.

«Также в материалах законопроекта не содержатся какие-либо расчеты, позволяющие оценить объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации законопроекта», - говорится в заключении комитета.

Согласно отзыву правительства РФ, законопроект «нуждается в концептуальной переработке». Как отметили в кабмине, инициатива не имеет правового основания, противоречит концепции материнского капитала и не отвечает принципу социальной справедливости. При этом в отзыве отмечается, что региональные органы власти и органы местного самоуправления наделены правом устанавливать дополнительные меры поддержки для семей с детьми за счет региональных и местных бюджетов, пишет ТАСС.