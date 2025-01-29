Общество

В псковском СИЗО-1 провели работу по профилактике повторных преступлений среди несовершеннолетних

Для несовершеннолетних молодых людей, содержащихся в СИЗО-1, организовано мероприятие воспитательного характера, главной целью которого является профилактика правонарушений среди лиц, не достигших 18-летнего возраста.



Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В присутствии начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН беседу провела начальник подразделения по делам несовершеннолетних псковского отдела полиции №2.

В ходе встречи первое, на что обращалось внимание, это причины, побуждающие подростков к совершению преступлений, а также меры, которые могут помочь им избежать этого в будущем. Начальник подразделения подразделения по делам несовершеннолетних Анна Иванова разъяснила правовые последствия незаконных деяний, остановилась на вопросах ответственности человека за свои действия.

В ведомстве отметили, что подобные беседы индивидуального характера помогают несовершеннолетним лицам осознать всю серьезность ситуации и понять, что повторное совершение преступлений может привести к более строгим наказаниям и негативным последствиям для их будущего.