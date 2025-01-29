Общество

Псковские бизнесмены привлекали труд иностранных граждан и рискуют столкнуться с штрафами и уголовным наказанием

Псковских предпринимателей, использовавших труд иностранных граждан, будут проверять в части исполнения трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе проведенной проверки установлено, что несколькими индивидуальными предпринимателями и обществами с ограниченной ответственностью были привлечены граждане иностранных государств для осуществления работ на строительных объектах без установленного законом патента (разрешения) на осуществление трудовой деятельности на территории Псковской области.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в отношении руководителей юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые вместе с материалами проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Псковской области для рассмотрения по существу.

Данный вопрос находится на контроле прокуратуры города.