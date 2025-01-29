Более миллиарда рублей будет направлено на капремонт образовательных учреждений региона в 2025 году

На капитальный ремонт и оснащение образовательных учреждений Псковской области в этом году при поддержке федерального центра будет выделено более миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Фото: сайт правительства региона
В общей сложности на капитальный ремонт учреждений сферы образования будет направлено 960 миллионов рублей и еще 76 миллионов рублей — на приобретение оборудования:
Андрей Ермаков сообщил, что до 10 февраля планируется разместить конкурсные процедуры по всем объектам. Два муниципалитета — Псков и Великие Луки — уже запустили торги. В Великих Луках заключен один муниципальный контракт.
Подводя итоги прошлого года, председатель регионального комитета рассказал, что благодаря экономии удалось капитально отремонтировать восемь школ вместо запланированных шести. Крупнейшие объекты - Яммская и Плюсская средние школы, на которые было направлено около 125 и 120 миллионов рублей. Кроме того, удалось обновить Дедовичскую, Добычинскую, Исскую школы, Пустошкинский центр образования, а также две псковские средние школы № 2 и № 23.
В случае возникновения сложностей с подрядчиками, глава региона призвал своевременно принимать решения о расторжении контрактов, не теряя время.