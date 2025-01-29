Общество

День Снегурочки и Деда Мороза отмечают 30 января

День Деда Мороза и Снегурочки отмечается 30 января. Это древнейший языческий праздник. В эти дни принято рассказывать сказки и легенды о Деде Морозе и Снегурочке.

Люди с теплотой вспоминали историю о Снегурочке, которая по воле бога любви Леля полюбила человека. С приходом весны она не захотела улетать на Север, но как только «яркий луч солнца прорезал утренний туман и упал на Снегурочку», она растаяла, превратившись в лёгкое облачко пара, и унеслась прочь.

В этот день славяне почитали Мороза — противника Перуна, который был ипостасью Велеса. Можно сказать, что Мороз представлял собой зимнюю ипостась Велеса, подобно тому как Яр (сын Велеса и Дивы) был весенней ипостасью. Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У них была прекрасная дочь — Снегурочка, пишет calend.ru.

День Деда Мороза и Снегурки символизировал окончание зимы, за которым уже не за горами была широкая и щедрая Масленица.

Образы этих персонажей, которые формировались на протяжении веков и сочетают в себе элементы языческих и христианских обычаев, стали главными героями новогодних праздников. Добрый старик Дед Мороз приносит подарки детям на Новый год, а помогает ему его внучка — Снегурочка.