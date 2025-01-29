Общество

«Зверьё моё»: Спортивная дрессировка собак. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 января.

На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить о спортивной дрессировке собак. В студию пришли тренер по следовой работе Светлана Григорьева и её чёрная овчарка Псковланд Омина.

Гостья рассказала об особенностях немецких овчарок, питомник которых содержит, их подготовке к соревнованиям и способах добиться успеха в различных дисциплинах. В чём заключается обучение следовой работе, и какими качествами должен обладать пёс, который планирует этим заниматься? К чему готовиться хозяину? Чем отличаются спортивные собаки от «компаньонов»? Почему важно следить за их здоровьем? Об этом и многом другом - в эфире.