Общество

Наталья Ильина: Великолукский филиал ПсковГУ — это бремя

Великолукский филиал Псковского государственного университета - экономически невыгодный для головной организации. Такое мнение высказала ректор университета Наталья Ильина, отвечая на вопрос депутата Псковского областного Собрания депутатов Татьяны Фомченковой на сессии 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Хотелось бы поговорить о развитии Великолукского филиала, ведь для Псковской области важно, чтобы молодежь оставалась не только в Пскове. Также это касается инфраструктуры», - выступила Татьяна Фомченкова.

«Филиал - это бремя для головного учреждения. Это скорее социальная миссия, экономически невыгодная. Но ПсковГу оставит филиал в Великих Луках. Я обращаюсь к администрации города Великие Луки - давайте вместе рассмотрим варианты развития филиала», - ответила Наталья Ильина.

Она также добавила, что у филиала две системные проблемы - это фасад и крыша, а также вопрос безопасности. Филиал хоть и находится в головном учреждении, но работает автономно, и вся инфраструктура относится непосредственно к филиалу.