Общество

Елена Даньшова призвала готовить учителей начальных классов на «заочке»

В Псковском государственном университете имеется 100 целевых педагогических мест, которые могут помочь закрыть вопрос дефицита педагогов в Псковской области. Такие данные привела ректор университета Наталья Ильина, отвечая на вопрос депутата Псковского областного Собрания депутатов Елены Даньшовой о кадровом голоде в образовании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Тема Великолукского филиала для нас очень важна. Все мы знаем, что кадровый голод – это очень важная проблема. Чтобы закрыть дефицит в сфере начального образования, нужно открыть заочное отделение, чтобы готовить учителей начальной школы. Ведь если выпускник будет работать в великолукской школе и будет учиться заочно в Великих Луках, то он останется в городе», - отметила Елена Даньшова.

«Если мы отработаем целевой набор, можем закрыть все муниципалитеты. У нас с вами 100 целевых мест для педагогического образования», - ответила Наталья Ильина.