Общество

Виктор Антонов высказал обеспокоенность качеством подготовки медиков в ПсковГУ

Беспокойство по поводу качества подготовки медицинских кадров в стенах Псковского государственного университета высказал депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов во время доклада представителя вуза на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Меня волнует качество подготовки специалистов. Открываются медицинские факультеты, но качество вызывает вопросы. Разделяете ли вы озабоченность? Студенты и абитуриенты ладно, но где мы будем брать профессоров? Кто будет командовать этими кафедрами?» - поинтересовался депутат.

«Все, что вы сказали, я разделяю. Готова подтвердить ваше мнение. Я долгое время являюсь федеральным экспертом. Приехав сюда, я стала смотреть болевые точки. Сейчас идёт только становление медицинского факультета. Профессорско-преподавательский состав в медицине - это семейственность. Нам это придется выращивать. Сейчас преподаватели приглашенные, приезжие и наши ведущие специалисты-практики. Этот процесс не будет быстрым. Для этого нужно время.», - ответила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Она также добавила, что во время визита в министерство науки и высшего образования, при общении с заместителем министра предложила либо закрыть медицинское направление, либо начинать делать ее «по-настоящему».

«Меня поддержали все, в том числе министерство здравоохранения. Модель, которую мы сейчас реализуем не как медицинский факультет в классическом университете, а как медицинский факультет Минздрава Российской Федерации. Когда меня спросили о цели этого медицинского факультета, и я ответила - подготовка первичного медицинского звена», - добавила Наталья Ильина.